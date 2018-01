Zezinho estréia sábado na Lusa Aos pouco, o técnico Candinho vai definindo a equipe base da Portuguesa para a disputa do Campeonato Brasileiro. Hoje, a diretoria acertou a contratação por empréstimo do atacante Zezinho, do Vasco, que estava atuando no Ceará. O jogador já vinha treinando e deve estrear no sábado, diante do América-MG, em Belo Horizonte, pois dificilmente terá a documentação regularizada a tempo para a partida programada para quarta-feira, às 14h30, contra o Goiás, no Canindé. Sem contar com o meia Evandro, com dificuldades para renovar contrato, o treinador definiu o setor com três volantes, Sandro Fonseca, Souza e Fabiano, e optou por improvisar o atacante Lúcio na armação, deixando Hernani na reserva. No ataque, aposta nos "pratas-da-casa" Ricardo Oliveira e Lotte. O treinador aproveitou a temporada para fazer uma "limpeza" no elenco. Saíram Marquinhos, Irênio, Claudinho, Claudinho Baiano, Tinho, Rochinha, Cléber, Marcelo Moretto, Cafu, Lupídio, Rufino e Jean, além de Emerson, negociado.