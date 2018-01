Zico acredita que Japão chegará à semifinal da Copa Mesmo estando no grupo do Brasil na Copa, o técnico da seleção japonesa, o brasileiro Zico, declarou nesta segunda-feira que acredita que o seu time irá chegar à semifinal do Mundial da Alemanha. "A semifinal é acessível e possível. Para isso, temos que nos preparar, pois a primeira partida da Copa, contra a Austrália, será uma verdadeira final", revelou Zico ao jornal alemão Kicker. Apesar de afirmar que o Brasil será o primeiro colocado do grupo F na Copa, Zico acha que a seleção japonesa pode enfrentar os brasileiros com igualdade. Para isso, o treinador recordou o empate entre os dois times, por 2 a 2, na Copa das Confederações de 2005. "Os jogadores tiveram que aprender a minha filosofia e entender que errar é permitido. No campeonato local, quando algum jogador perde um pênalti ou faz alguma bobagem, ele é substituído. Isso não acontece comigo. Os erros são parte do futebol", explicou Zico. Apesar de considerar que o Japão tenha capacidade para chegar às semifinais da Copa, Zico disse que seu time ainda não é totalmente equilibrado, pois sente a falta de um atacante que seja fixo na área. "O Japão não tem esse jogador, que marque gols regularmente", lamentou o brasileiro. Além de Japão e Brasil, o grupo F da Copa do Mundo da Alemanha possui as seleções da Croácia e da Austrália.