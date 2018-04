Zico admite possibilidade de parar por um ano

"Não sei ainda o que fazer e ainda vou pensar nisso com calma. Só queria agradecer a todos que me apoiaram aqui na Grécia, e principalmente a quem mandou e-mail e está deixando mensagens no meu Blog. Acho que vou seguir o conselho de um deles, o Alex Carvalho, que pode simbolizar todos os internautas. Ele sugeriu um ano parado, descansando com a minha família. Olha, é isso mesmo que eu devo fazer", afirmou Zico em seu site oficial.

A maior decepção do treinador, segundo relatou, foi ter sido ignorado pelos diretores do Olympiacos. Duas horas antes de receber uma carta de demissão de um oficial de justiça, Zico ficou sabendo de seu desligamento apenas pelo site oficial do clube. "Nunca tinha visto isso antes. Fui demitido por oficial de justiça como se tivesse feito alguma coisa errada", lamentou o técnico brasileiro.

Mas apesar do fim melancólico, Zico acredita que fez um bom trabalho no clube. "Foram apenas quatro meses, mas acho que tivemos bons resultados. Para se ter uma ideia, de acordo com o contrato, a minha renovação estava condicionada a terminar em primeiro ou segundo no campeonato. Estamos em segundo e, apesar dos 7 pontos atrás do líder, temos chance porque faltam 12 rodadas. O time está nas oitavas da Liga dos Campeões e tivemos cinco derrotas em 21 jogos", avaliou.