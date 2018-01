Zico ameaça fechar seu clube no Rio O ex-jogador Zico, atual técnico da seleção japonesa, disse que pode fechar as portas de seu clube, o CFZ, por causa do caos que impera no futebol carioca. Afirmou que um clube que deseja crescer no Rio tem de se prostituir. Segundo ele, o CFZ, que disputa a Segunda Divisão do Estado, é roubado em todos os lugares que vai. Zico acrescentou que tem compromissos com anunciantes até 2004 e depois disso pode encerrar as atividades do clube.