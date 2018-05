Zico aposta em Grêmio profissional contra o Flamengo

Zico, maior ídolo da história do Flamengo e hoje treinador do Olympiacos, da Grécia, afirmou nesta quinta-feira que o time carioca não deverá esperar facilidade na partida do próximo domingo, contra o Grêmio, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, a equipe dirigida por Andrade depende de uma vitória para ser campeão sem depender de outros resultados.

"Eu acredito que do outro lado [no Grêmio] tem profissionais com honra, que têm nome. Se você olhar as duas campanhas, você vai ver que o Flamengo tem um aproveitamento muito grande em casa. Já o Grêmio, se tivesse ido melhor fora de casa, estaria disputando o título. O natural das coisas seria a vitória do Flamengo, mas o Flamengo não tem que se preocupar com isso [possível desinteresse gremista pelo jogo] não. Tem que entrar a todo vapor", ressaltou Zico, em entrevista por telefone ao canal SporTV.

O ex-jogador, porém, acredita que a equipe flamenguista não irá se iludir com o fato de o Grêmio não ter mais objetivos no Brasileirão e até já ter dado férias a alguns dos seus principais jogadores, entre eles o meia Souza.

"O Flamengo não vai atrás dessa história que alguém vai entregar não. Um time de reservas de um clube como o Grêmio possui jogadores que são de alto gabarito. O Flamengo não pode achar que o Grêmio vai entregar. Isso é uma besteira", acrescentou Zico.

O treinador do Olympiacos também comentou o fato de ver o Flamengo com grande chance de ser campeão sob o comando de Andrade, seu ex-companheiro de Flamengo na melhor fase da história do clube, quando o time ganhou quatro títulos brasileiros nos anos 80.

"A gente fica feliz. É um dos grandes profissionais com que eu tive o prazer de trabalhar", disse o técnico, que lembrou que a primeira chance de Andrade como treinador foi dada pelo próprio Zico, no CFZ, clube do qual é proprietário. "Eu fiz um convite a ele para ser técnico da categoria juvenil e ele foi muito bem. Dali ele seguiu a carreira e tomou gosto", disse.

Zico, porém, admitiu que, quando atuava ao lado de Andrade, não imaginava que o ex-volante se tornaria um treinador no futuro. "Eu também não iria imaginar que eu depois seria técnico. Quando jogava naquele time [Flamengo dos anos 80], só o Carpegiani que a gente [jogadores] achava que poderia ser técnico", ressaltou.