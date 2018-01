Zico assina novo contrato com o Japão O técnico Zico estendeu seu contrato com a seleção do Japão por mais 11 meses, informou nesta sexta-feira a Associação Japonesa de Futebol. O período de prorrogação, segundo a entidade, é suficiente para o treinador levar o time à Copa da Alemanha 2006. O brasileiro, que chegou após a saída do francês Philippe Troussier em julho de 2002, conquistou a Copa da Ásia, em Pequim, no último mês de agosto.