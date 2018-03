Zico assina por 1 ano com o Japão O brasileiro Zico chegou neste sábado a Tóquio para assinar contrato como novo técnico da seleção japonesa. O acordo é por um ano, renovável até o Mundial de 2006, a ser disputado na Alemanha. O brasileiro substitui o francês Philippe Troussier, que dirigiu a equipe na Copa do Mundo da Coréia e do Japão.