Zico assume arrependimento por trabalhar na seleção

O ex-jogador de futebol e atual técnico do Fenerbahce, Zico, assumiu no programa Bem, amigos, da Sportv, na noite de segunda-feira que se arrepende de ter trabalhado como coordenador-técnico da seleção brasileira na Copa da França em 1998. Ele revelou ainda que guarda mágoas de pessoas ligadas à CBF. "Algo que me arrependo foi ter trabalhado com pessoas na Copa de 98. Mas tive que fazer isso para aprender. Fui acusado de ter cortado o Romário. Eu assumi sozinho. Mas não fiz isso. Se eu conhecesse aquelas pessoas mais de perto, eu teria tido não na época", revelou. Zico contou que se surpreendeu com a escalação de Ronaldo no final da Copa de 98 contra a França. " O Ronaldo passou mal, teve a convulsão e às cinco e meia da tarde foi vetado pelo médico. Às 8 horas, ele foi liberado. Quando cheguei no vestiário, estava ele de calção, dizendo que estava bem e iria jogar", contou. Ao ser perguntado se o que aconteceu com Ronaldo foi decisivo para o resultado da Copa de 98, Zico admitiu que sim. "Foi decisivo para a seleção. Se tivesse sido na véspera o time se recuperava. O que aconteceu com o Ronaldo abateu o time, porque teve gente que viu. Faltou comando da CBF", relembrou.