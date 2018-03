Zico: cartolas visam interesses pessoais O ex-craque do Flamengo e da seleção Zico lamentou hoje a tendência de não-alteração no comando do futebol do País, com as eleições das federações estaduais, previstas para este semestre, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), marcada para amanhã. Ele criticou com ênfase o processo eleitoral da entidade dirigida por Ricardo Teixeira. "Criaram mecanismos para se perpetuar no poder. Cada vez mais o futebol está se deteriorando por causa de dirigentes que visam apenas a interesses pessoais." Para Zico, existem dois "brasis" no futebol: o dos que atuam no exterior e o dos que jogam no País. "Quem ganhou duas Copas foi o Brasil de fora. Não o Brasil do Brasil." O atual técnico da seleção do Japão apontou um erro grave na estrutura do futebol cinco vezes campeão do mundo. "As entidades enriquecem e os clubes, falidos, não têm como manter seus craques." O ex-jogador destacou que na Europa os jogadores brasileiros disputam competições mais equilibradas, passam a ser mais competitivos e se preparam assim para todos os grandes torneios internacionais. "Estou cético. Houve CPIs no Senado e na Câmara e qual foi o resultado? A CBF participou da elaboração de um calendário quadrienal, uma comissão de notáveis posou para fotos e depois foi tudo rasgado." Zico também se motrou preocupado com a eleição na Federação de Futebol do Rio, suspensa pela Justiça, por causa de irregularidades no edital de convocação. Sem citar o nome de Eduardo Viana, candidato à reeleição, Zico fez um desabafo. "Como posso ser favorável a alguém que impede que meu clube, tricampeão estadual de juniores, tente a conquista do quarto título só porque se desfez do time profissional? A alguém que concorda com o rebaixamento de um clube (Volta Redonda) num ano e no mesmo ano permite que ele participe de uma seletiva para jogar a 1ª Divisão do ano seguinte?" O ex-craque deu entrevista hoje na sede de seu clube, o CFZ, onde firmou parceria com a Universidade Estácio de Sá, do Rio, para ceder o espaço a cursos de gestão e treinamento esportivo. Ele deu a aula inaugural.