Zico: clubes são responsáveis por atletas Zico cobra responsabilidade dos clubes pela saúde de seus atletas. Em entrevista à Agência Estado, o técnico do Japão comentou a morte do jogador do São Caetano, Serginho, e propõe que todos os clubes sejam obrigados a realizar "exames minuciosos" em seus atletas antes de serem autorizados a inscrevê-los em competições. "Jogadores não são máquinas e precisamos dar um basta nisso", afirmou Zico. Apesar de se negar a falar da polêmica sobre o relacionamento de Serginho com os médico e cartolas do São Caetano, Zico defende que um clube impeça um jogador de entrar em campo se sua situação de saúde não é adequada. "É necessário que haja um acompanhamento médico mais forte por parte do clube. Se um problema é detectado, o jogador não pode atuar. A responsabilidade final é do clube", disse. Zico sugere que exames médicos sejam obrigatórios para que um atleta possa disputar um campeonato. "Esse processo pode custar mais caro para os clubes, mas preservará vidas. Na minha época de jogador, o Flamengo fazia exames com todos nós. Isso é o correto", afirmou. O técnico do Japão ainda sugere que o problema de Serginho pode estar espalhado nas demais divisões do futebol brasileiro. "Se isso ocorre na primeira divisão do campeonato brasileiro, imagine como está a situação na segunda ou terceira divisão", alertou. Preocupação - O ex-número 10 da Seleção ainda admitiu estar preocupado com o maior número de casos de problemas de saúde entre jogadores em todo o mundo. Lembrando da morte do camaronês Mark Vivian-Foé, em 2003, e de um atacante do Benfica, Zico sugere que seja realizado um encontro internacional para debater os motivos desses problemas. "Os problemas de saúde estão se tornando mais freqüentes, as contusões aumentam e isso pode ser conseqüência do excesso de treinamento, de jogos, numa carga excessiva para tentar superar limites", completou.