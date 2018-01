Zico convoca Japão para Confederações Dois dias depois de perder o amistoso para a Coréia do Sul, em jogo comemorativo pelo aniversário da Copa de 2002, o técnico Zico convocou as principais estrelas do futebol japonês para a disputa da Copa das Confederações, que vai acontecer entre os dias 18 e 29 de junho, em Paris, na França. Na lista estão presentes os ídolos do futebol oriental Hidetoshi Nakata, Naohiro Takahara, Shunsuke Nakamura e Shinji Ono e que vão enfrentar França, Colômbia e Nova Zelândia, no grupo. No entanto, antes, os jogadores realizam dois amistosos contra Argentina e Paraguai, respectivamente. Confira a lista dos convocados: Goleiros: Yoshikatsu Kawaguchi (Portsmouth), Seigo Narazaki (Nagoya Grampus) e Hitoshi Sogahata (Kashima Antlers) Zagueiros: Yukata Akita (Kashima Antlers), Akira Narahashi (Kashima Antlers), Toshihiro Hattori (Jubilo Iwata), Nobuhisa Yamada (Urawa Reds), Ryuzo Morioka (Shimizu S-Pulse), Keisuke Tsuboi (Urawa Reds) e Tsuneyasu Miyamoto (Gamba Osaka). Meio-campistas - Daisuke Oku (Yokohama Marinos), Takashi Fukunishi (Jubilo Iwata), Hidetoshi Nakata (Parma), Alessandro Santos (Shimizu S-Pulse), Shunsuke Nakamura (Reggina), Mitsuo Ogasawara (Kashima Antlers), Koji Nakata (Kashima Antlers), Junichi Inamoto (Fulham), Shinji Ono (Feynoord), Yasuhito Endo (Gamba Osaka), Daisuke Matsui (Kyoto Purple Sanga) e Naohiro Ishikawa (Tokyo) Atacantes: Masahi Nakayama (Jubilo Iwata), Takayuki Suzuki (Genk), Yuichiro Nagai (Urawa Reds), Naohiro Takahara (Hamburgo) e Yoshito Okubo (Cerezo Osaka).