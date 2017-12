Zico convoca para Copa Kirin e espera por Yanagisawa O técnico da seleção japonesa, Zico, disse nesta terça-feira que espera com tranqüilidade a recuperação do atacante Atsushi Yanagisawa para a Copa do Mundo. "Ele está tendo um bom progresso, e não havia necessidade de convocá-lo agora", afirmou o treinador, durante a convocação de 23 jogadores para os jogos contra Bulgária e Escócia, na próxima semana, pela Copa Kirin. Yanagisawa voltou no início do ano ao Kashima Antlers, depois de passagem pelo futebol italiano, e quebrou um osso do pé direito em março. Zico diz que seria um risco trazê-lo para o time agora, e preferiu deixá-lo de fora, assim como aos jogadores que atuam no futebol europeu - apenas jogadores que atuam no país foram convocados para o tradicional torneio amistoso, que teve em várias ocasiões a presença de equipes brasileiras. O Japão enfrenta a Bulgária, no dia 9, em Osaka, e a Escócia, no dia 13, em Saitama - os europeus se enfrentam no dia 11, em Kobe. Zico diz que as partidas serão úteis, apesar de os adversários não terem se classificado para a Copa do Mundo. "São seleções fortes, e meus jogadores poderão mostrar o que aprenderam nos últimos anos", disse o brasileiro, que exigiu "orgulho" de seus atletas. "É um sonho para todo jogador vestir a camisa de seu país na Copa. Eles devem se orgulhar disso." Depois que Zico definir o time, o Japão faz ainda dois amistosos na Alemanha antes da Copa: contra os próprios anfitriões, no dia 30, em Leverkusen, e contra Malta, no dia 4 de junho, em Dusseldorf. A estréia na Copa será no dia 12 de junho, contra a Austrália, em Kaiserslautern.