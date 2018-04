Zico critica CBF e São Paulo e diz que taça é do Flamengo

A polêmica sobre quem é o primeiro pentacampeão brasileiro ganhou mais um personagem neste sábado. Atual técnico do Fenerbahce, da Turquia, o ex-meia do Flamengo Zico não concorda com a atitude a CBF, de entregar o troféu de primeiro time 5 vezes campeão Nacional ao São Paulo, e criticou os dirigentes do time paulista. Veja também: Flamengo envia carta pedindo que São Paulo recuse a taça Flamengo pede ao São Paulo que recuse a taça do penta Opine: a CBF está certa em entregar o troféu do pentacampeonato ao São Paulo "Acho essa história de São Paulo primeiro pentacampeão uma grande palhaçada. Não pelo clube, que merece todo o respeito. O problema é que essa confusão, para variar, foi criada por dirigentes, e agora os do time paulista alimentam esse absurdo", disse Zico, em entrevista ao site Globoesporte. A confusão acontece por causa do título de 1987. Naquele ano, alguns dos principais times brasileiros se afastaram da CBF e fundaram o Clube dos 13 para a disputa de um torneio nacional, concorrente ao Campeonato Brasileiro, chamado Copa União. O Flamengo acabou campeão da Copa União, enquanto o Sport foi o vencedor do campeonato da CBF. A fim de 'unificar' o título daquele ano, a CBF formalizou um acordo para que houvesse um jogo entre Flamengo e Sport. No entanto, o time carioca se recusou a entrar em campo e a entidade deu o título ao time pernambucano, que venceu na final o Guarani, de Campinas, vice-campeão brasileiro em 1986. "Na época havia uma briga entre o Clube dos 13, que tinha o presidente do São Paulo como articulador, e a CBF. Essa briga fora dos campos levou a isso, um time que venceu a primeira divisão ter que jogar com os da segunda. E o Guarani e o Sport ainda fizeram uma final fajuta. Portanto, acho tudo isso uma grande bobagem e falta de respeito com os torcedores", continuou Zico. "Todos sabem que a CBF não reconhece o Flamengo em função de brigas politicas. Mas nós, jogadores, e não os dirigentes ganhamos o título de 1987 dentro do campo, com suor, derrotando grandes adversários, e na final o Inter, que foi um rival à altura. Isso é o que importa. A torcida sabe, a imprensa sabe. Títulos são conquistados dentro do campo e não por canetada de pessoas que fizeram história mudando regulamentos e tendo atitudes que quase nunca beneficiaram o futebol", completou o ex-jogador.