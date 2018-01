Zico critica montagem do elenco no Flamengo: 'É uma equipe supervalorizada'

Em evento realizado nesta terça-feira para divulgar o Jogo das Estrelas, um amistoso beneficente que será realizado nesta quarta, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Zico foi questionado sobre o ano do Flamengo. E o ídolo do clube não poupou críticas à montagem do elenco.

+ Após confusões em final, Zico promete Maracanã seguro para o Jogo das Estrelas

"Minha visão é que alguns investimentos que foram feito não surtiram efeito dentro do campo. Acho que é uma equipe supervalorizada, falei isso muito tempo antes", reclamou. "Não é fácil você trazer muita gente, ainda mais no meio de competição, com mudanças constantes, lesões. A coisa não funcionou".

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na avaliação de Zico, faltou um trabalho melhor de avaliação dos jogadores contratados, especialmente os que vieram do futebol exterior. "O futebol é isso mesmo, precisa seguir em frente e analisar quando vocês faz os investimentos, principalmente quando você vai atrás de jogadores que estão no exterior. É preciso saber como eles estão, o rendimento, questões de saúde", alertou. "E infelizmente não foi isso que aconteceu com alguns jogadores que o Flamengo investiu".

Zico avaliou também que a diretoria precisa se preocupar em trazer jogadores identificados com o clube. Na reta final da temporada, muito se criticou a suposta falta de garra de alguns atletas. "Precisa saber também o que representa a camisa do Flamengo, a história do clube", disse. "É preciso ser bem entendido que o Flamengo é um clube muito diferente dos outros".

O resultado, assim, segundo ele, é que o ano termina de maneira frustrante ao torcedor. "É lógico que o objetivo principal era ter uma boa atuação na Libertadores, o que não aconteceu. Consequentemente conseguiu chegar na Sul-Americana, chegou a duas finais. Lógico que pelo investimento era esperado que isto acontecesse. Mas ficou um gostinho amargo de não ter conquistado uma competição internacional".