Zico defende convocação de Alex para a seleção brasileira

Eterno ídolo da torcida do Flamengo, o ex-jogador e hoje técnico Zico defendeu nesta quarta-feira a convocação do meia Alex para a seleção brasileira. Para ele, o jogador é atualmente um dos mais inteligentes do mundo e já provou ter condições de voltar a vestir a camisa 10 do Brasil. Ex-Palmeiras, Alex é comandado atualmente por Zico no Fenerbahçe, da Turquia. Ao ser perguntado por que o jogador não é convocado para a seleção há muito tempo, o treinador respondeu: "Depende apenas da escolha de quem está ou esteve no comando. Não depende somente dele." Com a camisa da seleção, Alex já disputou 49 jogos e marcou 12 gols. Além disso, sagrou-se campeão da Copa América de 1999 e 2004. "Ele vê o jogo como poucos. De olhos fechados, dou a camisa para ele e o deixo fazer o que quiser em campo", disse Zico. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no Rio, Zico também mandou um recado para o atacante Ronaldo, que defende o Milan e interessa ao Flamengo e ao próprio Fenerbahçe. "Ele precisa se cuidar e voltar a treinar. Todo mundo o quer em condições de jogo", avisou o treinador. Zico lembrou que a contusão na panturrilha sofrida por Ronaldo é sempre complicada de ser curada. "Passei por isso quando a idade vem chegando e não é mole. A pessoa pensa que está melhor e não está", revelou. Ao falar sobre a polêmica em torno do título brasileiro de 1987, em que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não reconhece o Flamengo como vencedor, Zico se irritou um pouco. "Nego dá canetada e quer mudar tudo. Isso não existe na cabeça de quem lutou, treinou e ficou horas concentrado", disse o ex-jogador, que estava no time flamenguista que foi campeão naquele ano. Ele aproveitou também para convocar a torcida para o Jogo das Estrelas, partida beneficente que será realizada na noite desta quinta-feira, no Maracanã, entre os amigos de Zico e o time do Flamengo campeão brasileiro de 1987. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos - a renda será destinada para instituições de caridade. Até agora, confirmaram presença no evento o ex-jogador Raí, o atacante Adriano, o meia japonês Hidetoshi Nakata, entre outros. O meia Deco, do Barcelona, e o volante holandês Seedorf, do Milan, também são aguardados. "A torcida vai ver um barrigudo correndo atrás da bola", brincou Zico, ao falar de si próprio. "Vou jogar o que posso. Jogo de velho não tem falta."