Zico depõe na CPI do Futebol A CPI do Futebol começou a ouvir, pouco depois das 11 horas, o depoimento do ex-jogador do Flamengo, Zico, que durante o governo de Fernando Collor, ocupou o cargo de ministro dos Esportes. O ex-atleta é autor da chamada Lei Zico, a primeira legislação a permitir a exploração de casas de bingo para o financiamento do esporte. Após ouvir Zico a CPI vai tomar o depoimento do empresário Reinaldo Pita, procurador do jogador Ronaldinho, da Inter de Milão e representante de mais de uma centena de jogadores. O empresário havia sido convocado para prestar depoimento na quarta- feira, mas "uma confusão na agenda da CPI", segundo Reinaldo Pita, acabou remetendo o convite para esta terça-feira. O depoimento do empresário Juan Figer está confirmado para esta quarta-feira.