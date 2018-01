Zico descarta seguir carreira de treinador Zico é um caso raro no futebol. Como poucos conseguiu se colcocar acima de rivalidade e bairrismo e se tornar quase unanimidade em todo o planeta. É mais fácil encontrar pessoas que questionem Pelé do que Zico. Talvez a explicação para isso seja a personalidade afável, unida, claro, ao talento para jogar bola que faz daqueles que o viram puros saudosistas. Leia mais no O Estado de S. Paulo