Zico diz que Japão vai se orgulhar de sua seleção O técnico do Japão, Zico, disse que deseja fazer na Copa do Mundo uma campanha que desperte no povo japonês o orgulho por sua seleção. "É um time para o povo do Japão, do qual o país deve se orgulhar", afirmou o brasileiro, durante a convocação dos 23 jogadores que vão disputar o Mundial, nesta segunda-feira. A principal surpresa foi o chamado do atacante Seiichiro Maki, que garantiu seu lugar na semana passada, durante a Copa Kirin - ele marcou o único gol japonês na competição, na derrota por 2 a 1 para a Bulgária. "Ele me mostrou que tem potencial e qualidade para fazer seu trabalho e representar o país", disse Zico. O time é experiente: tem 11 jogadores que disputaram a Copa de 2002, quando o Japão caiu diante da Turquia, nas oitavas-de-final, sob o comando do francês Philippe Troussier, e seis atletas que atuam no futebol europeu. "Enfrentei muitas críticas, mas fiz o melhor trabalho que podia e tenho fé nesses jogadores", afirmou Zico, que deixou na lista o lateral brasileiro Alex Santos. O Japão estréia na Copa no dia 12 de junho, contra a Austrália, em Kaiserslautern. Antes, fará um amistoso contra a Alemanha, em Leverkusen, no dia 30, e outro contra Malta, em 4 de junho, em Dusseldorf. Confira os 23 convocados para a seleção do Japão: Goleiros: Yoshikatsu Kawaguchi (Jubilo Iwata - Japão) Yoichi Doi (FC Tóquio - Japão) Seigo Narazaki (Nagoya Grampus Eight - Japão) Defensores: Makoto Tanaka (Jubilo Iwata - Japão) Tsuneyasu Miyamoto (Gamba Osaka - Japão) Alex Santos (Urawa Reds - Japão) Yuji Nakazawa (Yokohama F Marinos - Japão) Keisuke Tsuboi (Urawa Reds - Japão) Akira Kaji (Gamba Osaka - Japão) Yuichi Komano (Sanfrecce Hiroshima - Japão) Koji Nakata (Basel - Suíça) Meio-campistas: Takashi Fukunishi (Jubilo Iwata - Japão) Mitsuo Ogasawara (Kashima Antlers - Japão) Shinji Ono (Urawa Reds - Japão) Yasuhito Endo (Gamba Osaka - Japão) Hidetoshi Nakata (Bolton Wanderers - Inglaterra) Shunsuke Nakamura (Celtic - Escócia) Junichi Inamoto (West Bromwich Albion - Inglaterra) Atacantes: Seiichiro Maki (JEF United Chiba - Japão) Keiji Tamada (Nagoya Grampus Eight - Japão) Atsushi Yanagisawa (Kashima Antlers - Japão) Masashi Oguro (Grenoble - França) Naohiro Takahara (Hamburgo - Alemanha)