Zico diz que trabalho duro vai dar frutos na Alemanha Zico, técnico da seleção japonesa, ficou satisfeito com a semana de treinos encerrada nesta quarta-feira, em Fukushima, ao norte de Tóquio, e afirmou que a seleção está em perfeitas condições físicas e técnicas para um bom desempenho na Copa do Mundo. "Trabalhamos duro e isso vai dar frutos na Alemanha. Fico feliz porque tudo saiu conforme o planejado e os jogadores estão no melhor estado possível", afirmou o técnico, que segue com a delegação japonesa para a Europa na sexta-feira. Antes da estréia contra a Austrália, em 12 de junho, em Kaiserslautern, o Japão faz amistosos contra a Alemanha, em 30 de maio, em Leverkusen, e Malta, em 4 de junho, em Dusseldorf. Num jogo-treino disputado nesta quarta-feira, o ataque, que vinha sendo criticado, marcou 22 gols contra um combinado juvenil. A principal preocupação médica de Zico parece estar resolvida: o atacante Atsushi Yanagisawa se recuperou sem problemas de uma fratura no pé direito e deve ganhar um lugar de titular, ao lado de Naohiro Takahara. O brasileiro pretende escalar o time no 3-5-2 contra a Austrália. "Essa é a idéia, mas estamos preparados para qualquer mudança que seja necessária", afirmou.