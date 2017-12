Zico é criticado e deverá adotar sistema mais ofensivo O técnico da seleção do Japão, o brasileiro Zico, foi criticado pela maneira como a equipe se comportou na derrota diante da Austrália, por 3 a 1, na partida de abertura do Grupo F. "Acho que Zico vai mudar o sistema de jogo", disse nesta quarta-feira o presidente da Federação Japonesa Futebol, Saburo Kawabuchi. "Ainda temos muito tempo para trabalharmos visando a próxima partida, contra a Croácia". A imprensa japonesa criticou tanto a formação defensiva adotada pelo treinador como as substituições que realizou durante o jogo. E ressaltou o contraste com as decisões tomadas pelo técnico da Austrália, o holandês Guus Hiddink, que colocou em campo o meia Tim Cahill e o atacante John Aloisi, que acabaram convertendo os gols da vitória da equipe. Japão e Croácia, as duas seleções derrotadas na primeira rodada da chave, se enfrentam no próximo domingo, em Nuremberg. Uma nova derrota levará à virtual eliminação do Mundial.