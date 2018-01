Zico e Maradona jogam juntos no Rio O torcedor carioca terá uma oportunidade rara na noite desta quarta-feira, quando Zico e Maradona vão atuar juntos no ?Jogo das Estrelas? - uma partida amistosa beneficente que deverá reunir ex-jogadores e atletas em atividade. Além de Zico e Maradona, o jogo deverá contar com os ex-jogadores Junior, Claudio Adão, Renato Gaúcho, Jorginho, Bebeto, entre outros. Zico disse que soube da vinda de Maradona a apenas dois dias. ?Quem cuidou de tudo foi o meu filho (Junior). Ele tem uma empresa de promoções e fez tudo. Para mim foi uma surpesa muito agradável saber que Maradona viria. A gente se encontrou ontem, ele janetou em casa e eu fiquei muito feliz em vê-lo bem, recuperado?, disse Zico hoje pela manhã, no programa Redação Sportv. O jogo deverá começar ás 20h30 e será realizado no CFZ - o time fundado por Zico. Ao desembarcar ontem no Rio, o ex-craque argentino conversou rapidamente com os jornalistas. Disse ter ficado feliz por vir ao Brasil e reecontrar Zico ?um amigo de muito tempo?. Ele comentou também sobre a eleição de Ronaldinho Gaúcho como melhor do mundo pela segunda vez. ?Eu concordo (com a Fifa). Acho justo, porque ele é mesmo o melhor da atualidade?, disse. Maradona só não quis falar sobre grupo da Argentina na Copa do Mundo - quando vai enfrentar Holanda, Sérvia e Montenegro e Costa do Marfim. ?Não vou falar sobre isso?, resumiu. O Galinho explicou porque Pelé não participa do jogo. ?O Pelé é que não quer jogar. Quantas vezes eu disse à ele, ?Negão joga aí... Entra pra bater uma bolinha, uns cinco minutos, mas ele quer se preparar antes. Eu não entendo. Ele acha as pessoas vão exigir que seja o Pelé..? A renda do evento (alimentos não perecíveis que estão sendo trocados por ingressos) será revertida para instituições beneficentes. Na preliminar, haverá o ?Jogo dos Artistas?, com personalidades da TV, teatro, cinema e música.