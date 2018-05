Zico e Romário selam a paz em jogo beneficente no Rio

Foram precisos mais de 11 anos - desde a Copa do Mundo de 1998, na França - para dois dos maiores craques do futebol brasileiro deixarem as desavenças de lado e selarem a paz. Neste domingo, no Maracanã, Zico e Romário fizeram as pazes. Trocaram elogios, abraços e deram show no gramado.

No amistoso beneficente promovido por Zico - sempre realizado durante o período de férias do futebol brasileiro -, o Galinho de Quintino marcou três vezes (um de pênalti) e Romário fez outros dois para o Flamengo, liderados por eles, que empatou com o time dos Amigos de Zico por 5 a 5, diante de um Maracanã com mais de 72 mil torcedores presentes - 55 mil pagantes (recorde de público de jogos beneficentes no País).

"A gente vai embora da vida e ficam algumas pendências. Mas o principal é o coração e ele está livre. Muitas vezes nos deixamos levar por coisas que não falamos. É bonito vê-lo aqui no Maracanã nessa grande festa. Estou feliz que colocamos uma pedra nisso tudo", salientou Zico, antes da partida amistosa.

"Mais jovem falamos coisas que não deveríamos falar. E arrumar inimizade com o Zico não é uma boa coisa. Foram praticamente 11 anos nisso e agora é esquecer isso tudo e ser feliz", destacou Romário, que fez questão de tirar várias fotos abraçado a Zico.

Em campo, vários ex-jogadores e atletas do presente jogaram. No time do Flamengo estavam Gilmar Rinaldi, Adílio, Andrade, Júnior, Renato Gaúcho, Ibson, Leonardo Moura e Adriano. Na equipe rival, os destaques foram Falcão (craque do futsal e autor de um golaço de voleio), Edmundo, Cláudio Adão e seu filho Felipe, Gonçalves, Carlos Germano, Djalminha e Vágner Love.

A renda da partida - R$ 253.298,00 - foi toda revertida para as famílias do ex-goleiro Zé Carlos (Flamengo), morto em julho vitimo de câncer, e do ex-centroavante Washington (Fluminense), que passa por problemas de saúde em Salvador.