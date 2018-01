Zico enfrenta Felipão em amistosos Dois dos mais prestigiados técnicos brasileiros que comandam seleções estrangeiras se enfrentarão nos próximos meses. A Associação de Futebol do Japão anunciou, nesta terça-feira, que a seleção nacional, dirigida por Zico, enfrentará o Portugal de Luiz Felipe Scolari em dois amistosos. A primeira partida entre as duas seleções ocorrerá no Japão até maio e, segundo a Associação, o jogo foi programado a pedido de Zico como parte da preparação de sua equipe para a Copa das Confederações, que ocorre em junho, na França. A segunda partida deverá ocorrer em meados do ano. Apesar dos dois brasileiros terem estilos diferentes, seus desafios são bastante parecidos: tirar suas seleções do plano de meros figurantes no cenário do futebol internacional. Scolari tem o compromisso de preparar a seleção de Portugal para chegar às finais da Eurocopa que o país irá sediar em 2004. O brasileiro foi contratado como a salvação da equipe, depois de uma Copa do Mundo decepcionante para os portugueses. Mas em seu primeiro compromisso, na semana passada contra a Itália, Portugal saiu derrotado e a imprensa local não perdoou Felipão, mostrando que a pressão sobre o brasileiro não será pequena. Zico, apesar de ser uma unanimidade no Japão, também tem um desafio tão grande quanto o de Felipão. O brasileiro terá que ajudar a garantir que o futebol se torne tão popular quanto o beisebol e, para isso, a seleção nacional terá que mostrar bons resultados contra as principais seleções do mundo. No Japão, mesmo com a realização da Copa do Mundo de 2002, o futebol é apenas o terceiro esporte mais popular do país, atrás do beisebol e do sumo. FAMÍLIA - O prestígio de Zico é tão grande no Japão que a Associação local anunciou, nesta terça, que contratou seu irmão, Edu, para ser o novo assessor técnico da seleção. Edu já havia sido técnico do Iraque e trabalhou com seu irmão no Kashima Antlers. Outro que trabalhará na preparação do time japonês é Antônio Cantarele, que será treinador de goleiros da seleção.