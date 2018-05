Zico esquece rusgas e chama Romário para amistoso

Antigos desafetos, Zico e Romário vão se reencontrar no próximo domingo no Maracanã. O Baixinho aceitou convite para disputar o Jogo das Estrelas, um evento beneficente organizado por Zico. E os dois vão jogar no mesmo time pela terceira vez num jogo não-oficial. A bandeira branca para a reaproximação deles está erguida.

"Não é porque tive um problema com esse ou aquele jogador que vou deixar de convidá-lo. Romário sempre foi um ícone do futebol. Tivemos problemas, mas não misturo as coisas", disse Zico, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva no seu centro de futebol, no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste do Rio de Janeiro).

A rixa entre os dois ganhou proporções maiores antes da Copa do Mundo de 1998, na França. Romário atribuiu a Zico, então coordenador-técnico da seleção brasileira, toda a culpa pelo seu corte às vésperas do início do Mundial. Na época, o Galinho de Quintino alegou que tomou essa medida porque o atacante estava contundido.

Em retaliação, Romário mandou pintar uma charge de Zico, segurando um papel higiênico, na porta do banheiro de seu antigo bar, na Barra da Tijuca. Zico abriu processo contra Romário e afirmou nesta quarta que não vai retirar a ação, que tramita em segredo de Justiça.

"Nunca quis um centavo do Romário, mas precisava defender o meu nome. Muita gente alimentou uma situação que não leva a nada", afirmou Zico. "Na vida de pessoas públicas sempre tem alguma coisa que surge, mas meu coração está limpo e aberto para qualquer coisa".