Zico estréia nesta 4ª no Japão O brasileiro Zico faz nesta quarta-feira sua primeira partida como técnico da seleção japonesa, em amistoso contra a Jamaica, em Tóquio. Ele definiu nesta terça-feira o capitão da equipe: é o meio-campo Nakata, que joga no Parma. A experiência do jogador futebol italiano e duas Copas disputadas pesaram bastante na escolha feita por Zico.