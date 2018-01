Zico fala que Felipão precisará de tradutor na Inglaterra Caso aceite o convite feito pela Federação Inglesa de Futebol para comandar a seleção da Inglaterra após a Copa do Mundo, o treinador Luiz Felipe Scolari precisará, e muito, de um tradutor para acompanhá-lo em seu trabalho. A constatação foi feita pelo seu compatriota Zico, que dirige a seleção do Japão e sabe a importância que um ajudante deste tipo faz. "A maior dificuldade é com o idioma. Por isso, precisa de alguém que te ajude, alguém que entenda sua filosofia e saiba o que você está pensando", disse. Zico ressalta que a escolha do tradutor tem de ser muito bem feita para que não haja problemas no futuro. E conta que no seu caso o eleito - Kuhiniro Suzuki - o ajuda muito. "Não tenho nenhuma queixa contra ele. Não tive nenhum problema com a língua, mas, se você conhece o idioma, é muito mais fácil", afirmou. Independente de saber ou não a língua do país em que vai trabalhar, o mais importante para Zico é ter um profundo conhecimento do futebol local. "Se trabalhar na Europa, terá menos dificuldades do que ir para a Ásia, por exemplo. Apesar que, no meu caso, não tive essa dificuldade", comentou Zico, que já está no Japão - como jogador, dirigente e treinador - há mais de 15 anos.