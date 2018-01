Zico faz visita para animar Flamengo A situação do Flamengo é uma das piores da sua história, mas nesta terça-feira o clube recebeu uma visita ilustre. O ídolo e ex-jogador Zico foi à Gávea rever os amigos: o técnico João Carlos, o diretor-técnico Carlinhos e o meia Leonardo. Ele aproveitou e conversou com os jogadores para dar apoio. "Só depende deles para a situação mudar. Ninguém pode jogar por eles", disse Zico. Com a visita, o ambiente do Flamengo mudou e o time enfrenta nesta quarta-feira o Once Caldas (Colômbia), pela Taça Libertadores, às 21h40, no Estádio do Maracanã, com um clima mais ameno. A equipe precisa desesperadamente da vitória e um novo fracasso pode siginificar a demissão do técnico João Carlos. O treinador resolveu modificar o esquema do Flamengo. O time atuará com três zagueiros, seis jogadores no meio-campo e um atacante. O João Carlos considera que o time esteve muito vulnerável na defesa nas últimas partidas e decidiu mudar a forma de atuar. O Flamengo não conta com Leonardo, que sofreu um estiramento muscular e o meia Beto, que não está inscrito na competição. João Carlos decidiu também escalar o meia Felipe Melo. Por outro lado, Petkovic volta a equipe depois de ter ficado ausente na derrota por 2 a 0, para o Santos, pelo Torneio Rio-São Paulo. Reunião - Um encontro entre os presidentes das torcidas organizadas e alguns jogadores do Flamengo selou a paz entre as partes. Os atletas reclamaram da atitude dos torcedores, que já começavam a vaiar desde o início dos jogos. Com isso, a torcida rubro-negra promete total apoio ao time na partida desta quarta-feira.