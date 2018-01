Zico fica sem "europeus" para amistoso contra Equador O brasileiro Zico, técnico da seleção do Japão, não chamou nenhum jogador que atua no futebol europeu para o amistoso do próximo dia 30 de março, contra o Equador, em Oita. Os 23 convocados atuam no próprio país. "Não podemos contar apenas com os jogadores que atuam no exterior, é importante dar experiência internacional para todos", afirmou Zico. Assim, ficaram de fora da lista os meias Hidetoshi Nakata, do Bolton, da Inglaterra, e Shunsuke Nakamura, do Celtic, da Escócia, e o atacante Naohiro Takahara, do Hamburgo, da Alemanha. Mas Zico não abriu mão de convocar o zagueiro Tsuneyasu Miyamoto, do Gamba Osaka, que não vem sendo aproveitado em seu time. "Ele é o capitão da seleção, um jogador talentoso e com espírito de liderança", explicou. Até a estréia na Copa, no dia 9 de junho, contra a Austrália, em Kaiserslautern, o Japão fará mais cinco amistosos, contra Bulgária, Escócia, Alemanha, Lituânia e Malta - os três últimos jogos, já em território alemão. O Japão enfrenta o Brasil no dia 22, na última rodada do Grupo F.