Zico indica o irmão Edu para seleção Zico optou por um membro da família para o cargo de ?espião?? na seleção japonesa. Ele indicou seu irmão, Edu, que foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira. O treinador, porém, nega a prática de nepotismo. ?Edu foi contratado não por ser meu irmão e sim porque tem uma grande experiência como técnico.? Edu já havia trabalhado no Japão, comandando o Kashima Antlers, mesmo time que Zico defendeu quando atuou por lá e do qual se tornou diretor quando encerrou a carreira.