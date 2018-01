Zico já prepara o fechamento do CFZ Em 1996, Zico fundou o CFZ, clube de futebol com o qual pretendia criar uma estrutura empresarial com a participação direta de atletas e em pouco tempo ingressar na primeira divisão do futebol carioca. Sete anos depois, o projeto não deu certo e o clube vai ser fechado até o final de 2003. Zico não confirma a informação, mas alguns de seus assessores já dão como certo o fim do CFZ, nas suas cinco categorias - mirim, infantil, juvenil, junior e profissional. O motivo alegado pelo ex-jogador e atualmente técnico da seleção japonesa é grave: corrupção. Ele atribui à Federação de Futebol do Rio total responsabilidade pela não ascensão do CFZ à elite carioca. O clube chegou à final da segunda divisão cinco vezes consecutivas e sofreu todos reveses possíveis. No último campeonato, a Federação puniu o CFZ com a perda de três pontos, por causa de suposta irregularidade na inscrição de um atleta, tirando-lhe o título. "Recorremos ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas antes mesmo de o caso ser julgado a federação proclamou o Cabofriense campeão", protesta Antonio Simões, assessor de Zico no CFZ. Como Zico não se alia ao presidente da Federação, Eduardo Viana, o CFZ acaba prejudicado. É a constatação do próprio ídolo do Flamengo e ex-jogador da seleção. "Ele está cansado. Não acredita mais na recuperação do futebol do Rio. Chegou a conclusão de que não adianta fazer nada", afirma Antonio Simões. Zico passa alguns dias com a família em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio, e tem evitado atender ao celular. Está agora tentando se concentrar no trabalho no Japão, onde dirige a seleção do país. Aos poucos, o CFZ vai sendo desfeito. Dos profissionais, seis atletas foram emprestados gratuitamente para o Volta Redonda, dois para o Flamengo, outros dois ao Botafogo e um para o Bangu. Os juníores não têm atividade prevista até agosto e o restante do time principal vai ser mantido para a disputa do Campeonato de Brasília e da Copa do Brasil. Como uma forma de fugir das "dificuldades" do Rio, Zico inscreveu seu clube no competição de Brasília dois anos atrás. Venceu a segunda divisão em 2001 e foi campeão da principal em 2002, o que garantiu ao CFZ presença na Copa do Brasil. Ele só não dispensou todos os atletas por causa de contratos com patrocinadores - entre os quais a Nike e o Hortifruti. A folha mensal do CFZ gira em torno de R$ 200 mil e durante os poucos anos de existência o clube exportou três jogadores para o Japão e quatro para a Europa. A sede do CFZ está localizada no Recreio dos Bandeirantes, numa área nobre da zona oeste do Rio. No fim de 2002, o prédio foi assaltado e um segurança do clube recebeu um tiro na perna. Isso também deixou Zico abalado. No Recreio funciona a escolinha de futebol do CFZ, hoje com 400 alunos. Ela deve permanecer em atividade pelo menos por mais um ano. Entre os orientadores dos alunos, destacam-se os ex-atletas do Flamengo Adílio e Andrade. A assessoria de Eduardo Viana foi informada sobre o teor da reportagem, mas não deu retorno à redação.