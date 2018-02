Zico muda o Japão contra Bahrein Depois de sofrer críticas pela última derrota do Japão para o Irã, em Teerã, quando jogou num 4-4-2, o técnico brasileiro Zico deve voltar ao 3-5-2 contra o Bahrein, nesta quarta-feira, pelo grupo B das Eliminatórias Asiáticas para a Copa de 2006. O Irã, líder da chave ao lado do Bahrein, joga fora contra a Coréia do Norte. E pelo grupo A, a Coréia do Sul recebe em Seul o Usbequistão enquanto a líder Arábia Saudita encara fora o Kuwait.