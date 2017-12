Zico: Ninguém ganha mais só com o nome O Brasil enfrentará Grécia, México e o Japão de Zico na primeira fase da Copa das Confederações, em 2005 na Alemanha. Hoje, em Frankfurt, os organizadores do torneio realizaram o sorteio das chaves e, para a emoção do técnico Zico, a seleção japonesa caiu no grupo do Brasil. O Galinho, porém, já manda um recado a Carlos Alberto Parreira: "ninguém ganha mais no futebol apenas com o nome". A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) garante que, ao contrário das últimas edições da Copa das Confederações, levará seu time A para a competição. O evento, considerado como um "ensaio geral" para a Copa do Mundo de 2006, terá ainda no outro grupo a Argentina, Tunísia, Alemanha e Austrália. A competição ocorre entre os dias 15 e 29 de junho, apesar da resistência de alguns jogadores e técnicos que acusam a Copa das Confederações de ser mais um "torneio caça-níqueis" da Fifa. Nas edições anteriores, algumas das principais seleções, como a Alemanha em 1999, enviaram seus times reservas. A última edição do torneio, em 2003, ainda foi marcada pela morte do camaronês Mark Vivian-Foe e muito se falou sobre o excesso de jogos. Chegou-se a considerar o fim do torneio, mas a insistência da Fifa pela manutenção da Copa das Confederações no calendário acabou prevalecendo. No caso do evento em 2005, porém, a esperança é de que as seleções considerem o torneio como um teste para seus jogadores a um ano da Copa do Mundo. Se depender da CBF, a Copa das Confederações terá de fato uma nova cara. Jean Pierre Frankenhuis, representante da CBF na Europa, acredita que será de interesse dos próprios jogadores estar presente. "Estaremos a um ano da Copa de 2006 e será de interesse de todos mostrar trabalho. Não acredito que os jogadores peçam dispensa, pois sabem que é um torneio importante para eles", disse. O cálculo da CBF é simples: se o Brasil passar da primeira fase da Copa das Confederações, a seleção conseguirá somar cinco partidas de preparação para o Mundial de 2006. "Poderemos nos preparar com calma e sem a pressão de ter de liberar jogadores. Em que outra situação podemos pedir algo parecido", aponta o representante da CBF. O grupo do Brasil, porém, não é dos mais fáceis. Além de jogar contra os mexicanos, campeões da Copa de Ouro, o Brasil já enfrenta de cara a Grécia, atual campeã da Europa, no dia 16 de junho em Leipzig. Otto Rehhagel, o alemão que dirige os gregos, não esconde sua satisfação em poder jogar contra o Brasil e aponta Ronaldinho Gaúcho como um dos melhores jogadores que já viu atuar. Rehhagel, porém, acredita que a Grécia tem condições de arrancar um empate do Brasil. Zico - Mas a partida mais esperada deve ser mesmo entre o Brasil e o Japão, em Colônia no dia 22 de junho. Será a primeira vez que Zico, um dos principais jogadores da história da seleção, terá a missão de vencer o Brasil. "Será a primeira vez em minha vida que jogarei contra o Brasil. O pior momento será quando tocar os hinos. Trabalho há 13 anos no Japão, que é a minha segunda casa. Vou ter de me preparar psicologicamente para não deixar a emoção influenciar no trabalho", afirmou. A CBF tenta minimizar a importância da partida. "Vamos jogar contra o Japão, não contra Zico. Não há porque ser um jogo especial", afirmou Frankenhuis, da CBF. Se passar para a fase seguinte, o Brasil pode esperar uma revanche, seja da Argentina ou da Alemanha. Uma das duas deve se qualificar para a próxima etapa em seus grupos. No caso dos alemães, a esperança é a de descontar a derrota no final da Copa do Mundo de 2002. No caso dos argentinos, será um chance de desafiar o Brasil depois de perderem a final da Copa América deste ano. Testes - Copa das Confederações também será a Copa dos testes. Cinco estádios que serão usados na Copa de 2006 serão testados durante o evento. Hotéis, instalações, serviços de telecomunicações também serão testados em Frankfurt, Colônia, Leipzig, Hanover e Nuremberg. A "mini-Copa do Mundo" venderá, partir de amanhã, 700 mil ingressos, muitos deles a preços considerados como "populares" na rica Europa.