Zico pode ser o novo técnico do Benfica

O técnico Zico pode trocar o Fenerbahçe, da Turquia, pelo Benfica. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal português Record. De acordo com o diário, o advogado de Zico, Antônio Simões, confirmou a conversa com o diretor técnico do clube de Lisboa, Rui Águas, há duas semanas. "Não houve evolução, mas o Zico adoraria treinar uma equipe em Portugal", disse Simões. Zico faz parte de uma lista que inclui também o espanhol Quique Sanchez, o dinamarquês Michael Laudrup e o técnico dos sonhos do Benfica, o sueco Sven-Goran Eriksson, que já treinou o clube na década de 90 e hoje está no Manchester City, e não deve ser contratado por causa de seus altos salários. Zico está há dois anos no Fenerbahçe, e nesta temporada ganhou destaque ao levar o time às quartas-de-final da Liga dos Campeões. O ex-camisa 10 do Brasil e do Flamengo, no entanto, teria se chateado porque os dirigentes só resolveram conversar sobre a renovação de contrato nas últimas semanas. Se for mesmo para o Benfica, Zico terá uma bela crise para resolver: o time ficou em quarto lugar no último Campeonato Português, sob o comando de Jose Antonio Camacho e depois de Fernando Chalana, e se classificou apenas para disputar a Copa da Uefa.