Zico prefere Roberto Carlos a Ronaldo Apesar de Ronaldo ter sido escolhido, pela terceira vez, como melhor jogador do ano, um dos brasileiros que participou da votação oficial da Fifa, Zico, teve outra opinião sobre quem deveria levar o prêmio. Para o ex-número 10 da seleção e do Flamengo, o título deveria ter ido para Roberto Carlos, lateral do Real Madrid. Zico foi um dos 148 técnicos que participaram da votação, possibilidade que lhe foi dada por comandar a seleção do Japão. Para o Galinho, Ronaldo não estaria nem mesmo na segunda colocação, que deveria ser ocupada por Rivaldo, o atual número 10 da seleção. O Fenômeno, que levou todos os títulos possíveis neste ano, apenas aparece na terceira colocação na lista entregue por Zico à Fifa. Zico, que como Ronaldo amargou cirurgias no joelho e ficou afastado do futebol por alguns meses, não foi o único a indicar Roberto Carlos para o prêmio. Outros 15 técnicos também apontaram o lateral como o melhor jogador do mundo. Entre os admiradores de Roberto Carlos estão o técnico da Colômbia, Francisco Maturana, o da Inglaterra, Sven Eriksson, e o da Itália, Giovanni Trapattoni. Roberto Carlos já recebeu o prêmio de segundo melhor jogador do mundo em 1997, no mesmo ano em que Ronaldo ganhava pela, segunda vez, o título de melhor jogador do planeta. Neste ano, porém, o lateral tinha esperanças de que poderia levar o prêmio, diante de seu bom desempenho do Real Madrid e na Seleção. Há poucas semanas, Roberto Carlos ainda ficou em segundo lugar no prêmio conhecido como Bola de Ouro, dado pela revista France Football. Na ocasião, o lateral não escondeu a frustração ao saber que, mais uma vez, não havia ganhado o prêmio máximo. Um dos obstáculos, para ele, seria o fato de não ser um atacante. O problema é que, no caso do brasileiro, chamá-lo de "defesa" seria uma verdadeira injustiça. Outro brasileiro que participou da votação foi Luiz Felipe Scolari, mas que pelas regras da Fifa estava impedido de dar seu voto aos brasileiros por ter dirigido a seleção nacional neste ano. Na avaliação de Felipão, o melhor do mundo seria Beckham, seguido por Zidane e Figo.