Zico promete colocar o Japão no ataque contra a Croácia Um Japão mais ofensivo enfrentará a Croácia no domingo, em Nuremberg. Quem garante é o técnico Zico, que resolveu seguir a ?recomendação? feita pelo presidente da federação japonesa, Saburo Kawabushi, após a derrota para a Austrália por 3 a 1, na última segunda-feira. ?Fiz um minicoletivo de 30 minutos e saí do 3-5-2 para o 4-4-2. Kaji treinou bem e se tudo correr como está ele volta ao time. No meio, entra o Ogasawara no lugar do zagueiro Tsuboi?, disse o treinador brasileiro. Zico foi muito criticado no Japão pela postura dos ?samurais? no jogo de estréia. Na manhã seguinte à derrota para os australianos, a federação japonesa recebeu centenas de ligações criticando principalmente o treinador e até pedindo o retorno imediato da seleção para não repetir outros vexames na Alemanha. A pressão funcionou. Ogasawara perdeu seu lugar na seleção japonesa quando Zico optou pelo meio-de-campo com Nakata, Nakamura e Takashi Fukushi (estrela da J-League). Ogasawara ficou de fora, mesmo tendo feito sete gols pela seleção de seu país desde que Zico assumiu o cargo de técnico. ?Não pensei em entrar no jogo com a Austrália. Só queria que a equipe vencesse?, disse Ogasawara, 27 anos, do Kashima Antlers. Mas agora, o atacante do Kashima Antlers reaparece como o grande salvador para o Japão não dar adeus à Copa do Mundo ainda na primeira fase (tem zero ponto). ?Ogasawara tem experiência. Será uma grande oportunidade para ele. Colocarei um jogador a mais em nosso meio-de-campo. É a melhor coisa a ser feita em uma partida que temos de ganhar ou ganhar?, ressaltou Zico. ?Temos de marcar gols contra a Croácia e não sofrer nenhum. Só isso.? AINDA SÃO DOIS JOGOS Os japoneses precisam acreditar na classificação, mesmo tendo pela frente um jogo de vida ou morte contra os croatas e, na última rodada, o confronto com o Brasil. ?Nós temos ainda dois jogos a disputar. Por que pensaríamos em somar quatro pontos se podemos conquistar seis? Vocês (jornalistas) são muito pessimistas?, disse, sem perder a pose, o meia Nakata. ?A Croácia é uma boa equipe, mas acho que somos melhores. Simplesmente temos de dar em campo o melhor de cada um.?