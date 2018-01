Zico quer "estrangeiros" na seleção O ex-jogador Zico disse que pretende contar com todos os jogadores que atuam no exterior para sua partida de estréia como técnico da seleção do Japão, contra a Jamaica, marcada para o dia 16 de outubro, em Tóquio. ?Nós precisamos fazer um acerto com as federações, mas a princípio gostaria de contar com todos os jogadores que estão fora do país?, disse Zico na entrevista coletiva que concedeu nesta quinta-feira, onde o amistoso foi confirmado. Além da própria estréia, Zico disse ter um motivo muito especial para buscar a vitória diante dos jamaicanos. ?No dia 16 de outubro é aniversário de meu filho. Quando jogava, eu sempre costumava oferecer gols a ele. Agora que oferecer uma vitória?, disse. A federação japonesa já marcou um segundo amistoso para testar o time de Zico. No dia 20 de novembro, o desafio será a seleção da Argentina. Este jogo foi marcado para Saitama.