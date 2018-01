Zico rebate Platini e sai em defesa de Ronaldo Em entrevista coletiva no Rio, nesta terça-feira, o técnico Zico saiu em defesa do atacante Ronaldo, que foi criticado no dia anterior pelo ex-jogador francês Platini. "Isso é um desrespeito com Ronaldo por tudo o que ele já fez no futebol", disse o treinador da seleção japonesa. Na segunda-feira, em entrevista ao canal de TV italiano Sky Sports, Platini deu a seguinte declaração: "Creio que o Ronaldo de hoje tem muitos anos e muitos quilos. Não é o mesmo de antes." Mas Zico não gostou das críticas de Platini. "Se estão falando que o Ronaldo tá gordo, manda para o Japão que o recebo de braços abertos", afirmou o treinador, que irá enfrentar o Brasil na primeira fase da Copa da Alemanha. "O Ronaldo é realmente um fenômeno, um dos atacantes mais decisivos do mundo."