Zico será embaixador de candidatura japonesa para Copa

A Associação de Futebol do Japão disse nesta quarta-feira que Zico, Osim e Phillippe Troussier irão fazer parte de um grupo de embaixadores, que terão como objetivo ajudar o país a receber o principal evento do futebol mundial.

Um dos responsáveis pela popularização e profissionalização do futebol no Japão, Zico defendeu o Kashima Antlers no país. Ele dirigiu a seleção entre 2002 e 2006, além de ter passado pelo comando do time japonês.

Guido Buchwald, técnico do Urawa Reds, e Shunsuke Nakamura, jogador do Espanyol, serão outros dos embaixadores da candidatura japonesa, que tem Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Indonésia, Japão, México, Rússia, Catar, Coreia do Sul, Portugal/Espanha e Holanda/Bélgica como concorrentes a receber a Copa do Mundo de 2018 ou 2022. O comitê executivo da Fifa vai se pronunciar em dezembro.