Zico: surpresa na chegada da Seleção Quem acompanhou o desembarque da seleção brasileira nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim teve uma surpresa: ao invés do técnico Carlos Alberto Parreira, quem chegou com a delegação foi ex-jogador Zico, que treina o Japão. O atual treinador do Brasil ficou na Europa para participar da partida beneficente pela vítimas do Tsunami, na terça-feira, na Espanha, enquanto o craque veio ao País para descansar e desfilar neste sábado pela Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, campeã do carnaval carioca de 2005. ?Foi um bom encontro. O Zico é um grande amigo, já o treinei algumas vezes e ele ficou conversando com os jogadores?, contou o coordenador-técnico da seleção, Zagallo. Em seguida, enalteceu o fato de o teste da nova formação tática do Brasil, 4-2-2-2, ter sido um sucesso na goleada sobre Hong Kong, por 7 a 1. ?Aquilo (o amistoso) que parecia ruim, terminou sendo excelente.? Além de Zagallo e os demais integrantes da comissão técnica, o goleiro Júlio César também ficou na capital carioca e se apresenta segunda-feira ao Chievo, seu novo clube, na Itália. Já o atacante Robinho, do Santos e o zagueiro Ânderson, do Corinthians, desembarcaram em São Paulo. Parreira permaneceu na Europa para cumprir dois compromissos. O primeiro é o casamento do artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, na França, segunda-feira. No dia seguinte, ele será um dos técnicos da partida beneficente às vítimas do Tsunami, no Estádio Camp Nou, em Barcelona, entre os amigos de Ronaldinho Gaúcho e os amigos de Andriy Shevchenko. No amistoso, ?O futebol oferece uma esperança?, organizado pela Fifa, Uefa e Real Federação Espanhola de Futebol, o técnico da seleção comandará ao lado de Frank Rijkaard, do Barcelona, os amigos de Ronaldinho Gaúcho, dentre eles, os brasileiros Dida, Kaká, Cafu e Ronaldo, além o zagueiro argentino Gabriel Heinze, do Manchester United, e os atacantes camaronês Eto?o, do Barcelona, e o japonês Hidetoshi Nakata, da Fiorentina. CARNAVAL ? Após estrear com vitória na final das Eliminatórias Asiáticas para a Copa de 2006, 2 a 1, sobre a Coréia do Norte, na quinta-feira, o técnico da seleção do Japão, Zico, veio descansar no Brasil. No desembarque, nesta sexta-feira, ele comentou a atual crise do futebol carioca. ?No futebol nada me surpreende. E quem se surpreendeu com essa situação no Rio está com a cabeça em outro futebol?, destacou Zico, ídolo do Flamengo, ao falar sobre o vexame dos clubes grandes no Campeonato Carioca de 2005. ?O mundo inteiro está assim. Quem trabalha mais, tem mais resultados. Espero que o Cuca (novo técnico do Rubro-Negro) tenha sucesso.? O encontro com a delegação brasileira ocorreu porque dessa vez Zico optou por retornar ao País via Frankfurt e não Londres, como faz rotineiramente. Sobre o confronto entre as seleções do Brasil e do Japão, previsto para o dia 22 de junho, pela Copa das Confederações da Alemanha, o jogador manifestou o desejo de já ter assegurado a vaga para a Copa do Mundo de 2006, para seu time atuar mais tranqüilo no dia do confronto.