Zico vence a 1ª com seleção japonesa A seleção japonesa, enfim, conseguiu vencer a sua primeira partida jogando em casa. Nesta quarta-feira, o time dirigido pelo brasileiro Zico derrotou a Nigéria por 3 a 0, em amistoso realizado no Estádio Nacional de Tóquio. Takahara (2) e Yasuhito Endo fizeram os gols. O resultado foi comemorado pelos japoneses também por outro motivo. Esta foi a primeira vitória do time japonês sobre a Nigéria em 35 anos. A última havia ocorrido nos Jogos Olímpicos de 68, no México, quando a equipe asiática ficou com a medalha de bronze. Sob o comando de Zico, a seleção do Japão venceu três jogos, empatou três e perdeu cinco vezes.