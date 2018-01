Zico vence primeiro jogo pelo Japão A seleção japonesa de futebol, dirigida pelo brasileiro Zico, derrotou a Coréia do Sul por 1 a 0, em partida amistosa disputada na madrugada desta quarta-feira, em Seul. O único gol do jogo foi marcado por Yuichiro Nagai já nos acréscimos. Nagai havia entrado em campo aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Masashi Nakayama. Essa foi a primeira vitória de Zico no comando da seleção japonesa. Na estréia de Zico, o Japão não passou de um empate em casa, em 1 a 1, com a Jamaica. Na partida seguinte, foi derrotado pela Argentina, por 2 a 0, e empatou, posteriormente, em 2 a 2, com o Uruguai.