Zidane abandonará futebol após Mundial O jogador francês Zinedine Zidane comunicou ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que esta será a sua última temporada em atividade na equipe e que deixará o futebol após o Mundial da Alemanha, segundo informou a edição desta terça-feira do jornal esportivo espanhol AS. A diretoria do Real observa com admiração a postura adotada pelo jogador francês e tenta convencê-lo a permanecer até 2007, ano em que termina o seu contrato. Zidane foi campeão do mundo em 1998 pela França e eleito melhor jogador do mundo pela Fifa por 3 vezes - em 1998, 2000 e 2003.