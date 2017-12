Zidane admite frustração após levar 3 a 0 do Barça: 'É uma derrota que dói'

O técnico francês Zinedine Zidane admitiu neste sábado toda a sua frustração após o Real Madrid ser atropelado pelo Barcelona em pleno Santiago Bernabéu, por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Incomodado com a atuação, ele reconheceu que o resultado não será esquecido tão facilmente.

"É uma derrota que dói. É o que há, o que temos para hoje (sábado). Estamos mal porque é uma derrota que dói", reforçou o técnico do Real Madrid, que ficou 14 pontos atrás do Barcelona, líder do Espanhol.

Apesar de frustrado, Zidane prometeu que o time reagirá nas próximas partidas. "Ao mesmo tempo, não vamos baixar a guarda. O Real Madrid nunca se rende aconteça o que acontecer. É um momento complicado pela derrota, pelos três gols. Não merecíamos isto, mas assim é o futebol."

O treinador também disse que o futebol muda rápido e garantiu que dá todo o apoio aos seus jogadores. "O futebol muda, muita gente diz isto", apontou. "Quando ganha partidas é muito bonito e quando perde você fica mal. Estou com meus jogadores. O que fizeram até agora foi fenomenal, mas hoje estamos irritados."

Por fim, questionado se estaria arrependido de iniciar o jogo com Kovacic entre os titulares, Zidane assegurou que não mudaria nada. "Não me arrependo de nada. Estou aqui para escolher e tomar decisões. Não vou me arrepender de nada. Foi o primeiro tempo e, se tivéssemos feito gols, a partida seria diferente."