Zidane anuncia que vai parar depois da Copa do Mundo O meia francês Zinedine Zidane anunciou, nesta terça-feira, que vai encerrar sua carreira depois da Copa do Mundo, na Alemanha. O jogador do Real Madrid revelou sua decisão em uma entrevista ao Canal +, da França. "É uma decisão definitiva. É algo que tinha em mente há algum tempo e tinha a necessidade de anunciar antes da Copa", contou o atleta, de 33 anos, um dos maiores responsáveis pelos dois maiores títulos da história da seleção francesa - o Mundial de 1998, em casa, e a Eurocopa de 2000. O jogador fez questão de divulgar, antes da Copa, que irá pendurar as chuteiras para que o Real Madrid não fosse surpreendido. "Não quero começar outra temporada do jeito que começou esta. Creio que não posso jogar o Mundial, tirar três semanas de férias e, então, falar que não vou mais jogar. O clube tem que encontrar outro jogador", afirmou Zidane, que tem contrato com o clube espanhol até junho de 2007. Quando completar 34 anos, durante o Mundial da Alemanha, Zidane terá 17 anos de carreira como profissional. Foi com essa idade que ele disputou sua primeira partida no Campeonato Francês, pelo Cannes, onde estava nas categorias de base desde os 14 anos. Depois disso, foi jogar no Bordeaux, onde começou a ganhar fama e a ter a projeção que tem atualmente. Em 1996 chegou à Juventus, da Itália, onde viveu a melhor fase de sua carreira: ganhou dois Italianos, uma Supercopa da Europa e um Intercontinental de Clubes. Foi no meio disso que ganhou os títulos com a seleção francesa (Copa do Mundo e Eurocopa). Em 2001 chegou ao Real Madrid (por US$ 64 milhões, uma das maiores transações da história do futebol), clube que defende até hoje. Lá, ganhou uma Liga dos Campeões, mais um Intercontinental e uma Liga Espanhola. Individualmente, conquistou ainda títulos que o consagram como um dos maiores de todos os tempos: uma Bola de Ouro (1998), além de ter sido considerado pela Fifa o melhor do mundo nos anos de 1998 e 2000. Ficha técnica Nome: Zinedine Zidane. Nascimento: 23/6/1972, em Marselha (França). Altura e peso: 1,85 m / 80 kg. Clubes que jogou: Cannes (1988 a 1992), Bourdeaux (1992 a 1996), Juventus (1996 a 2001) e Real Madrid (2001 até hoje). Seleção francesa: 99 jogos, com 28 gols.