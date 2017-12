Zidane apóia Marrocos para Copa de 2010 Zinedine Zidane apóia a candidatura de Marrocos para ser a sede do Mundial de 2010. O astro francês e do Real Madrid tornou pública sua preferência, em entrevista publicada pelo jornal espanhol Marca. Em sua opinião, seria a opção perfeita. ?É gente honesta, sincera e calorosa?, afirmou o jogador, de origem argelina. A escolha será anunciada no sábado, pela Fifa, e concorrem ainda Líbia, Tunísia, Egito e a favorita África do Sul.