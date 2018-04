Zidane aposta em Cristiano Ronaldo e Benzema contra o City

As semifinais da Liga dos Campeões da Europa começam nesta terça-feira com o duelo entre Manchester City e Real Madrid, às 15h45, na Inglaterra. Para o primeiro jogo decisivo, o técnico do clube espanhol, Zinedine Zidane, poderá contar com a volta dos atacantes Cristiano Ronaldo e Benzema, que se recuperaram de dores musculares na semana.

"Estamos em um bom momento. Cristiano e Benzema devem ir para o jogo e vamos tentar ter uma boa atuação na Inglaterra. Não será fácil ganhar, vimos isso contra o Wolfsburg, da Alemanha. Temos de estar concentrados por 90 minutos. Estamos pensando agora só neste jogo", disse Zidane. O Real Madrid é favorito nesta semifinal.

Do lado do Manchester City, o capitão Kompany volta de lesão. "É uma grande chance de nos medirmos, vamos enfrentar um grande clube, cheio de tradição. É a nossa primeira vez na semifinal da Liga dos Campeões. Para nós é uma tremenda honra estar nessa fase representando o City", disse o jogador.

QUARTA

O outro jogo da semifinal da competição está marcado para esta quarta-feira, entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique, de Pep Guardiola. Esse confronto é mais equilibrado do que Real Madrid e City. O time espanhol tem um dos melhores conjuntos do futebol da Europa e uma defesa sólida comandada pelo técnico Simeone. O Bayern, que deverá ser campeão da Alemanha no fim de semana, tem em Pep Guardiola seus últimos trabalhos. O treinador espanhol vai se transferir para o City, que poderá enfrentar na final da competição.