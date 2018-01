Zidane bate Ronaldo em jogo beneficente Com público de mais de 48 mil pessoas, em Dusseldorf, na Alemanha, Ronaldo e Zidane organizaram mais um jogo beneficente, com renda revertida para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Nesta quinta-feira, o time do jogador francês levou a melhor sobre o do brasileiro e venceu por 4 a 2. Mas o placar foi o que menos importou no jogo organizado pelos companheiros de Real Madrid, que já está virando tradição - foi a terceira edição do evento. Pelo time de Ronaldo, a presença do também brasileiro Rivaldo foi um dos destaques. Já do lado de Zidane, o espanhol Tristán marcou dois gols - Berbatov e Oli Pocher fizeram os outros, enquanto Cocu e Abou Tarika descontaram.