Zidane celebra temporada e torce para que Cristiano Ronaldo se aposente no Real

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, comemorou neste sábado o quinto título do time no ano, após vencer o Grêmio por 1 a 0 e faturar o Mundial de Clubes da Fifa em Abu Dabi, o segundo consecutivo da equipe merengue. O treinador promete que o time de Cristiano Ronaldo vai continuar lutando por títulos.

+ Cristiano Ronaldo decide, Real Madrid bate o Grêmio e conquista o Mundial

"Temos a intenção de continuar ganhando", afirmou o técnico, em coletiva depois da final. "É o quinto título do ano e agora temos que aproveitar. Temos que descansar e aproveitar o momento que é muito bom. Hoje jogamos muito bem, con intensidade. Foi fenomenal. Quando jogamos, fica difícil para o rival. Estou muito feliz."

Com a conquista deste sábado, Zidane agora soma oito títulos em menos de dois anos à frente do Real Madrid. Com isso, é o segundo treinador com mais conquistas na história do clube, ao lado de Luis Molwny e está a cinco de Miguel Muñoz, que conquistou 14 campeonatos em 13 anos e meio no comando a equipe, entre 1959 e 1974.

"É um momento muito bom para o Real Madrid", disse Zidane. "Não sei se diria que é um momento de ouro, mas estamos fazendo muito bem. Estamos fazendo algo muito importante. O balanço é bom. Não esperava estar a esta altura e devo parabenizar aos jogadores porque estão fazendo algo que não é nada fácil."

Zidane ainda exaltou Cristiano Ronaldo, autor do gol de falta que deu o título à equipe, dizendo que torce para que o português nunca saia do Real Madrid. "É fundamental para nós que Ronaldo fique até o fim. Está é sua casa. Tomara que fique aqui até o final, até que um dia se aposente. Vemos o que ele faz no gramado."