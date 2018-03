Zidane critica o campeonato italiano Zinedine Zidane resolve esquentar o final de temporada na Itália. O meia francês, eleito em 2000 como o melhor do mundo pela segunda vez, afirmou nesta quinta-feira que "coisas estranhas" ocorreram no atual campeonato. Na opinião do astro da Juventus, manobras que envolvem jogadores extracomunitários (os que não são cidadãos de países da União Européia) e casos de doping influíram na classificação do torneio. O carrasco do Brasil na decisão da Copa de 98 (marcou 2 gols) ainda não engole o fato de os tribunais italianos terem decidido liberar o número de estrangeiros por equipe com a competição em andamento. No final de abril, uma corte de Roma anunciou que os times podem usar os atletas que quiserem, independentemente de sua origem. Até àquela altura, podiam entrar em campo apenas três extracomunitários. "Essa alteração, com o torneio em andamento, permitiu por exemplo que a Roma usasse o Nakata no jogo contra meu time", relembrou Zidane, ao referir-se ao clássico disputado em Turim e que terminou com empate de 2 a 2. "Se ele não tivesse jogado, talvez a esta altura estivéssemos dividindo o primeiro lugar", comentou o francês. O atacante japonês marcou o gol do empate final e a Roma está seis pontos de vantagem sobre a Juve, a três rodadas do encerramento da temporada. Zidane não se conforma também com o envolvimento de Edgar Davids em caso de doping. O volante holandês, seu companheiro de equipe, está suspenso preventivamente por terem sido encontrados traços de nandrolona em exame a que se submeteu. Ele pode ficar um ano e quatro meses fora do futebol. "Conheço o Davids há muito tempo, sei o que pensa a respeito de doping e vejo como ele treina, como se empenha, como corre", observou o craque campeão do mundo. "Recuso a idéia de que ele tenha recorrido ao uso de qualquer substância proibida."