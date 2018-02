Zidane dá vitória ao Real Madrid O Real Madrid conseguiu uma importante vitória neste sábado: jogando contra o Real Sociedad, na casa do adversário, ganhou por 3 a 2 de virada com um gol nos acréscimos do meia francês Zidane. Graças a esta vitória, o Real alcança provisoriamente a segunda posição na classificação do Campeonato Espanhol, com 29 pontos, e fica dependendo dos resultados do domingo. A partida não foi nada fácil para o time de Madri. O Real Sociedad abriu o placar com Benayoun aos 24 minutos do primeiro tempo. Owen empatou aos 35 minutos, mas Javi Guerrero aos 6 do segundo tempo colocou a Sociedad na frente novamente. Raul empatou aos 16 e Zidane, aos 47 minutos do segundo tempo, de cabeça, fez o gol da vitória. O Real Madrid ganhou apertado e jogou com time bastante modificado, sendo que Roberto Carlos e Beckham ficaram no banco de reservas.